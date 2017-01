National Geographic People 22:30 bis 22:50 Dokumentation Chasing Time Chasing Time in Havanna GB 2001-2003 2017-01-08 03:45 Stereo 16:9 Merken Salsa, Zigarren und karibische Cocktails: Ein kanadisches Paar hofft auf einen Traumurlaub in Havanna. Doch bevor die beiden sich genüsslich mit einem Mojito in ihren Liegestuhl zurücklehnen dürfen, müssen sie allerhand verzwickte Aufgaben rund um die kubanische Hauptstadt meistern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chasing Time