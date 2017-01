TNT Comedy 06:25 bis 07:05 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 101: Wissen, wann es Zeit ist, nach vorne zu sehen USA 2015 16:9 Merken Während sich Abby darauf vorbereitet, die Scheidungspapiere zu unterzeichnen, besteht Jo darauf, für ihre Freundin eine Scheidungsparty auszurichten. Will möchte indes mit Abby feiern, indem er mit ihr nach Mexiko fährt. Und Jake will das Ende ihrer Ehe mit einer äußerst unerwarteten Idee begehen. Zudem kommt die Wahrheit über Phoebes und Koris Vergangenheit ans Tageslicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Alanna Ubach (Jo) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Warren Christie (Will) Matthew Glave (Gordon Beech) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Marti Noxon Musik: Robert Duncan, Layla Minoui