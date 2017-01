Disney Channel 20:15 bis 22:20 Komödie Spion in Spitzenhöschen USA 1966 Nach der Erzählung von J. Alvin Kugelmass 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Weltraumforscher Templeton hat bei einer Angeltour einen seltsamen Fang an der Angel, nämlich den Schwanz einer Meerjungfrau. Wie sich bald herausstellt, gehört dieser der hübschen Jennifer, die sich nebenbei ein paar Dollar als Nixe verdient. Wie der Zufall es will, arbeitet sie aber auch in Templetons Firma, und da er von ihr restlos begeistert ist, heuert er sie gleich an, seine Memoiren zu schreiben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doris Day (Jennifer Nelson) Rod Taylor (Bruce Templeton) Arthur Godfrey (Axel Nordstrom) John McGiver (Ralph Goodwin) Paul Lynde (Homer Cripps) Edward Andrews (Gen. Wallace Bleecker) Eric Fleming (Edgar Hill) Originaltitel: The Glass Bottom Boat Regie: Frank Tashlin Drehbuch: Everett Freeman Kamera: Leon Shamroy Musik: Frank DeVol Altersempfehlung: ab 12