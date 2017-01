Disney Channel 22:20 bis 22:50 Comedyserie Golden Girls Die Großmutter-Brigade USA 1985 HDTV Merken Da seine Eltern versuchen, ihre zerrüttete Ehe durch zweite Flitterwochen zu retten, wird der 13-jährige David bei seiner Großmutter Blanche in Florida abgegeben. Leider erweist sich der überraschende Besuch als recht ungezogen. Nachdem freundliche Ermahnungen bei David nicht gerade auf fruchtbaren Boden fallen, gibt die "Großmutter-Brigade" die Parole "Disziplin" aus. Als Davids Eltern ihn schließlich wieder abholen, sehen sie sich einem völlig neuen Menschen gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophie Petrillo) Beatrice Arthur (Dorothy Petrillo Zbornak) Billy Jayne (David) John Hostetter (Policeman) Karl Wiedergott (Boy #1) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Jim Drake Drehbuch: Susan Harris, Liz Sage Musik: George Aliceson Tipton