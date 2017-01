Disney Channel 06:25 bis 06:50 Trickserie Sofia die Erste Folge: 29 Das Muttertags-Picknick USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Sofia ist traurig, als Amber und James zum Muttertags-Picknick eingeladen werden, an dem sie sonst immer alleine mit ihrer Mutter teilgenommen hat. Doch als Sofias Freundin Lucinda, die kleine Hexe, ihr mit Zauberei den Wunsch erfüllt, alleine mit ihrer Mutter zu sein, stellt Sofia schließlich fest, dass es viel schöner ist, diese Tradition - und ihre Mama - mit ihren Geschwistern zu teilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Craig Gerber Musik: John Kavanaugh