SAT.1 Gold 22:20 bis 23:20 Magazin Im Kopf des Verbrechers D 2016 2017-01-08 02:40 16:9 Merken Als Soldatenmord von Lebach ging ein 1969 begangener Mord an vier Soldaten in die bundesdeutsche Geschichte ein. Drei homosexuelle junge Männer aus Landau in der Pfalz wollten sich durch Erpressung Geld beschaffen, um damit ins Ausland zu gehen. Dann eskaliert die Situation. Joe Bausch erklärt, wie es zu dem dramatischen Vierfachmord kommen konnte. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Joe Bausch Originaltitel: Im Kopf des Verbrechers Altersempfehlung: ab 16