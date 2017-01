SAT.1 Gold 20:15 bis 22:20 Dokumentation Tatsache Mord? Auf der Spur des Verbrechens D 2016 2017-01-08 01:00 16:9 Merken Manchmal genügt ein Detail wie eine zertretene Ameise an der Sohle eines Gummistiefels oder eine Made im Haar, um einen Mord aufzuklären. Die Dokumentation bereitet Kriminalfälle wie den Mord an Jakob von Metzler oder den rätselhaften Tod eines jungen Mannes neu auf: Realistische Computeranimationen und visuelle Effekte machen die Arbeit der Ermittler greifbar, Experten wie der Kriminalbiologe Mark Benecke und Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen kommentieren die Fälle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kamilla Senjo Originaltitel: Tatsache Mord? Auf der Spur des Verbrechens