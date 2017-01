NDR 22:15 bis 23:15 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zum Start ins Jahr 2017 begrüßt Jörg Pilawa fünf erfahrene Hörfunkmoderatorinnen und moderatoren aus den fünf norddeutschen Bundesländern in der "NDR Quizshow". Es treten an: Julia Vogt von NDR 1 Niedersachsen, Maja Herzbach von der NDR 1 Welle Nord, Olaf Rathje von der Morgenshow Radio Bremen Vier, Nils Söhrens aus der Sendung "Ihr Lieblingsmix am Vormittag" von NDR 1 Radio MV und Mischa Kreiskott aus der Sendung "NDR Kultur Neo". Wer kennt sich in den norddeutschen Bundesländern am besten aus und wird am Ende die begehrte Trophäe, die "Leuchte des Nordens" gewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Julia Vogt (NDR 1 Niedersachsen), Maja Herzbach (NDR 1 Welle Nord), Olaf Rathje (Radio Bremen Vier), Nils Söhrens (NDR 1 Radio MV), Mischa Kreiskott (NDR Kultur) Originaltitel: Die NDR Quizshow Regie: Alexandra Farrensteiner/Saskia Engels/Jörg Wagenknecht/Sabine Drückler/Tanja Becher Kamera: Christian Deetjen, Andreas Paeper