NDR 20:15 bis 21:45 Dokumentation Norddeutsche Geschichten, die Sie überraschen werden D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Norddeutschland ist einzigartig, die Menschen, die Tiere, die Landschaft. Und im Norden passiert natürlich auch einiges! Diese neue NDR Sendung schaut zurück in die Geschichte und tief in die Archive des NDR von 1960 bis heute. Dabei werden manche skurrile, bewegende oder schon längst vergessene Ereignisse zutage gefördert. Die Bandbreite der Beiträge reicht vom ersten farbigen Arzt in Osnabrück, von der bewegenden Trauerfeier 1962 für die Opfer der Flutkatastrophe, über die Emanzipation der Frau auf der sogenannten Pop-Messe 1970, käufliche Liebe auf dem Land 1971, die Wiederkehr der Kröpcke-Uhr 1977, den ersten Bericht über Aids und den Pokalerfolg des Hamburger SV 1987, bis hin zum Ärger mit Sonntagsbrötchen 1994 und den Streit um die gefärbten Haare des Bundeskanzlers a.D. Gerhard Schröder. Autor Dominique Ziesemer hat zudem bei einigen Geschichten nachgeschaut, was die Betroffenen heute machen, und was aus manchen Problemen, die die Leute bewegt haben, geworden ist. "Norddeutsche Geschichten, die Sie überraschen werden": darin sind 56 Jahre aus der Geschichte Norddeutschlands im Schnelldurchlauf zu sehen. Aus jedem Jahr wird mindestens eine Begebenheit gezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Norddeutsche Geschichten, die Sie überraschen werden Regie: Dominique Ziesemer