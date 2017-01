NDR 06:00 bis 06:45 Magazin Nordtour Das norddeutsche Reisemagazin Vielseitige Inspirationen im Watt: die Spiegelkunst auf Föhr / Frankreich in Bützow: Chansons vom Plattenspieler und der Duft nach frischem Kaffee / Kulinarischer Sonnabende im Frische Paradies Hamburg / Glücksbringer Lulu und Roy: die Hotelschweine von Zinnowitz / Gegen den Winter-Blues: Hula-Workshop in der Heide / Gemeinsam stark: die Hannoverschen Werkstätten und ihr Projekt anna leine / Neues Leben in der alten Mühle von Grebin / Mit "Aale-Dieter" auf dem Fischmarkt / Schlafen beim Grafen Rantzau auf Gut Pronstorf / Wohnen auf dem Wasser: das Hausboot in Bremerhaven / Wohnen auf dem Wasser: das Hausboot in Bremerhaven D 2017 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Vielseitige Inspirationen im Watt: die Spiegelkunst auf Föhr Der vielseitige Künstler Andreas Petzold hat auf Föhr eine zweite Heimat gefunden, das Wattenmeer liegt ihm am Herzen. Seine neueste Inspiration: Er steckt Spiegel bei Ebbe in den Sand und fotografiert. Die Fotos bearbeitet er in seinem Atelier in Nieblum und zeigt sie dann in einer Ausstellung. Frankreich in Bützow: Chansons vom Plattenspieler und der Duft nach frischem Kaffee Chansons vom Plattenspieler, der Duft nach frischem Kaffee und selbst gebackenen Torten nach französischem Rezept erwarten den Besucher im GalerieCafé Stine. Inhaberin Kerstin Hegermann, gebürtige Mecklenburgerin, betreibt es seit 2015 in einem denkmalgeschützten Haus in Bützow. Dazu bietet sie ihren Kunden selbst designte und genähte Kissen, Taschen und Nippes. Französisches Flair in einer Kleinstadt. Kulinarischer Sonnabend im Frische Paradies Hamburg Bei den regelmäßig stattfindenden Kulinar-Abenden im Hamburger Hafen zeigen Gourmet- und Feinschmeckerlieferanten, worauf bei Einkauf und Zubereitung der verschiedensten Lebensmittel geachtet werden sollte. Genießer erleben mit den dort angebotenen Produkten ein außergewöhnliches Event mit Live-Musik an der Hamburger Elbe. Glücksbringer Lulu und Roy: die Hotelschweine von Zinnowitz Die Mini-Schweine Lulu und Roy sind mittlerweile die Maskottchen im Vineta Hotel in Zinnowitz, das von Sabine Schlechter geführt wird. Die beiden lieben Action: Spaziergänge am Strand, Fotoshootings, haben sogar schon eigene Visitenkarten und einen Facebook-Auftritt. Gegen den Winter-Blues: Hula-Workshop in der Heide In den Hula-Kursen von Sigrid Kiselowa wird den Teilnehmern hawaiianisches Lebensgefühl und typische Musik geboten. In Workshops vermittelt die Tanzlehrerin ihre eigene Faszination für den Hula und das "Aloha-Gefühl", das Stress und Alltag vor der Tür lässt, dafür aber die Seele nährt. Gemeinsam stark: die Hannoverschen Werkstätten und ihr Projekt anna leine Im Neubau der Volkshochschule Hannover hat sich das Kaffeehaus anna leine etabliert. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung als Team zusammen und bieten neben Kaffee und selbst gebackenem Kuchen auch Frühstück und einen täglich wechselnden Mittagstisch an. Neues Leben in der alten Mühle von Grebin Tina Benz betreibt in der alten Mühle in Grebin/Ostholstein ein Café, wo sie Liederabende veranstaltet, bei denen sie auch selbst auftritt. Außerdem entwirft sie Feengärten. Zwischen Mühle und ihrem eigenen Feengarten liegen noch ein Weinberg und ein Gestüt, das die aktive Frau zusammen mit ihrem Mann betreibt. Mit "Aale-Dieter" auf dem Fischmarkt Seit über 50 Jahren steht "Aale-Dieter" an seinem Fischstand und bringt mit kessen Sprüchen tütenweise Aale an den Mann. Die "Nordtour" begleitet das Hamburger Original und schaut sich an, wie sich der Nachwuchs bei der Kunst des Marktschreiens macht. Schlafen beim Grafen Rantzau auf Gut Pronstorf Das Gut Pronstorf befindet sich im Besitz der Familie Rantzau und wird noch heute bewirtschaftet. Zahlreiche exklusive Veranstaltungen locken Gäste in das wunderschön restaurierte Gutsdorf am Wardersee, wo man auch fast wie ein Adeliger übernachten kann. Wohnen auf dem Wasser: das Hausboot in Bremerhaven Ein kleines, komfortables Hausboot im Jachthafen von Bremerhaven bietet eine außergewöhnliche Alternative zu üblichen Hotels. Im "Lobster" finden vier Personen Platz. Direkt in der Nachbarschaft befinden sich die Segler. Die Flaniermeile ist nur einen Katzensprung entfernt. Maritime Kunst: die Segel-Malerin aus Travemünde Frauke Klatt malt auf Segeltuch und hat sich damit international einen Namen gemacht. Ein "Nordtour"-Team besucht sie und betrachtet ihre maritime Kunst in ihrem Atelier und ihrer Galerie in Travemünde und natürlich an ihrem Lieblingsplatz: am Hafen bei den Segelbooten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bärbel Fening Originaltitel: Nordtour