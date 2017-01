Schauspieler: Macauley Keeper (Eddie Carlson) Ivy Latimer (Angela Carlson) Lauren Clair (Kate Carlson) Felix Williamson (Nick Carlson) Heath McIvor (Fiend) Alice Osborne (Fiend) Donald Austen (Haggis)

Originaltitel: Me and My Monsters Regie: Martin Dennis, Peter Cudlipp, Lynn Hegarty Drehbuch: Mark Grant, Jamie Lennox, Louis Waymouth, Stu Connolly, Claudia Lloyd, Mark Huckerby Musik: David Schweitzer, Mark Hinton Stewart