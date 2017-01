SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:50 Krimi Jack Taylor Gefallene Mädchen IRL, D 2011 Nach dem Roman von Ken Bruen 2017-01-08 00:25 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jack Taylor wird von der Tochter einer ehemaligen Insassin der Magdalenen-Wäscherei engagiert. In den Erziehungsheimen, geführt von katholischen Nonnen, sollten junge Mädchen wieder auf den rechten Pfad gebracht werden. Eine ehemalige Nonne hatte diese Situation jedoch genutzt, um die Mädchen extrem brutal zu quälen. Ihr Spitzname: Luzifer. Doch die Suche nach ihr gestaltet sich äußerst schwierig, zumal sich auch noch ein Unterweltboss in die Ermittlungen einmischt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Reynolds (Damien Flood) Ger Carey (Michael Neville) Killian Scott (Cody Farraher) Iain Glen (Jack Taylor) Darine Ní Dhonnchadha (Maggie McCarthy) Conor Nolan (Casey) Frank O'Sullivan (Superintendent Clancy) Originaltitel: Jack Taylor Regie: Stuart Orme Drehbuch: Marteinn Thorisson Kamera: John Conroy Musik: Stephen McKeon Altersempfehlung: ab 16