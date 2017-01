Hessen 20:15 bis 21:45 Dokumentation Erlebnisreise Rheingau D 2016 2017-01-09 00:55 Untertitel HDTV Merken Der Rheingau bietet Kurzurlaub direkt vor der Haustür: Natur, Kultur und die Rheingauer Weine. Ob Tages- oder Wochenendausflug, die Sehenswürdigkeiten entlang des Rheins sind schnell zu erreichen. Burgen, Schlösser, Klöster und Restaurants in jeder Preisklasse laden Wanderer und Radfahrer ein. Die Erlebnisreise Rheingau zeigt eine Auswahl der schönsten Ziele, von Flörsheim am Main über Wiesbaden, Eltville, Rüdesheim bis Lorch am Rhein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnisreise Rheingau Regie: Rolf Bickel