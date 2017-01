Hessen 06:05 bis 06:45 Dokumentation Das Abenteuer der Eisbärenkinder D 2007 Untertitel Live TV Merken Die Arktis ist eine der lebensfeindlichsten Regionen der Erde. Im Winter peitschen Stürme mit Geschwindigkeiten von mehr als hundert Kilometer in der Stunde über das Land, und die Temperaturen fallen auf minus 60 Grad. Inmitten dieser unwirtlichen Welt liegt die Kinderstube von Eisbären, Ringelrobben, Walrossen und Belugawalen. Der Eisbär, das größte Landraubtier der Erde, ist aufgerichtet über 2,5 Meter groß und fast eine Tonne schwer. Sein Revier ist die Arktis - nicht das Land, sondern die riesigen Eisflächen und endlosen Weiten der Nordpolarmeere. Der Film begleitet eine Eisbärenmutter und ihr Junges vom Frühjahr bis in den Winter durch ihr arktisches Leben. Ringelrobbe, Walross und Belugawal sind vor ihnen nicht sicher. Unter dem Eis wartet der Eishai. Er frisst, was die Bären von ihrer Mahlzeit übrig gelassen haben. In anrührenden und seltenen Aufnahmen berichtet der Film aus dem Leben dieser Tiere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Abenteuer der Eisbärenkinder Regie: Thomas Behrend