Der ewige Junggeselle Harry Sanborn geht nur mit Frauen unter 30 Jahren aus. Mit seiner neuen Flamme Marin will er ein romantisches Wochenende im Strandhaus ihrer Mutter auf Long Island verbringen - doch plötzliche Schmerzen in der Brust torpedieren den Plan. Marins Mutter Erica Barry, eine erfolgreiche, geschiedene Theaterautorin, ist wenig begeistert, als sie Harry gesund pflegen soll. Doch langsam entsteht ein zartes Techtelmechtel zwischen den beiden ... In Google-Kalender eintragen