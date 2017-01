Disney Cinemagic 20:15 bis 21:45 Trickfilm Arlo & Spot USA 2015 Nach einer Vorlage von Peter Sohn, Erik Benson, Meg LeFauve, Kelsey Mann, Bob Peterson Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Was wa?re, wenn der Asteroid, der das Leben auf der Erde vor 65 Millionen Jahren fu?r immer vera?ndert hat, unseren Heimatplaneten knapp verfehlt ha?tte und die Dinosaurier nicht ausgestorben wa?ren? Diese Frage stellt Disney-Pixars mitreißendes Animationsabenteuer ARLO & SPOT und erza?hlt die Geschichte einer ungewo?hnlichen Freundschaft zwischen einem jungen Apatosaurus namens Arlo und dem Menschenjungen Spot. Auf ihrer Reise durch eine raue und zugleich faszinierende Landschaft lernt Arlo, mit der Zeit seine A?ngste zu u?berwinden und erkennt, wozu er wirklich fa?hig ist. In einer Welt, die nie von einem Meteoriten getroffen wurde, sind die Dinosaurier nicht ausgestorben, sondern leben weiter auf der Erde. Zu ihnen gehört auch der gutmütige Apatosaurus Arlo, der zwar stets versucht, seine Familie tatkräftig zu unterstützen, sich jedoch vor allem und jedem fürchtet. Als er eines Tages aber in einen reißenden Fluss fällt und erst weit entfernt von seinem Zuhause wieder an Land gespült wird, muss er sich in einer ihm fremden Umgebung seinen Ängsten stellen. Dabei ist er allerdings nicht allein, hat er kurz zuvor doch Bekanntschaft mit dem wilden Menschenjungen Spot gemacht, der ganz im Gegensatz zu Arlo vor keiner Gefahr zurückschreckt. Auch wenn der junge Dinosaurier anfangs nicht viel mit dem knurrenden Energiebündel anfangen kann, entwickelt sich zwischen den beiden schnell eine ungewöhnliche Freundschaft, die ihnen hilft, das turbulente Abenteuer zu bestehen, das vor ihnen liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Raymond Ochoa (Arlo) Jeffrey Wright (Poppa) Frances McDormand (Momma) Anna Paquin (Ramsey) Originaltitel: The Good Dinosaur Regie: Peter Sohn Drehbuch: Meg LeFauve Musik: Mychael Danna, Jeff Danna Altersempfehlung: ab 6