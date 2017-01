Disney Cinemagic 06:25 bis 06:35 Trickserie Disneys Abenteuer mit Timon und Pumbaa Richtige Großstadttiere USA 1995 Stereo 16:9 HDTV Merken Timon und Pumbaa müssen ihr landwirtschaftliches Geschick unter Beweis stellen. Ihre Ersparnisse stecken in einem Immobilienobjekt "direkt am Strand" - doch leider liegt dies in Kansas, wo weit und breit kein Strand in Sicht ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lion King's Timon and Pumbaa Regie: Tony Craig, Jeff De Grandis, Rob Laduca Drehbuch: Robert Gannaway