ARD alpha 20:15 bis 21:00 Musik BR-KLASSIK: Thomas Hengelbrock dirigiert Brahms und Beethoven Triumphlied op. 55; Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 Johannes Brahms: Triumphlied op. 55 / Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 D 2014 16:9 Ein Highlight des Eröffnungskonzertes des Schleswig-Holstein Musikfestivals 2014 war das Triumphlied op. 55 von Johannes Brahms. Dessen Urfassung, 1871 erstmalig aufgeführt, galt als verschollen. Erst 2012 wurde sie wiederentdeckt - um nun als erneute Erstaufführung dargeboten zu werden. Ein Triumph für den Komponisten war Beethovens 5. Sinfonie in c-Moll, op. 67. Sie zählt zu seinen berühmtesten Sinfonien und ist eines der meistgespielten klassischen Werke überhaupt. Zwei große Kompositionen der Klassik, präsentiert in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck, unter Mitwirkung vom Rundfunkchor Berlin, vom NDR Chor, dem NDR Sinfonieorchester und den Solisten Klaus Florian Vogt, Tenor, Michael Nagy, Bariton und Yorck Felix Speer, Bass, unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Gäste: Klaus Florian Vogt (Tenor), Michael Nagy (Bariton), Yorck Felix Speer (Bass) Originaltitel: Thomas Hengelbrock dirigiert Brahms und Beethoven