Kabel1 Doku 20:15 bis 21:00 Dokumentation Mysterien im Museum Das skrupellose Drogenexperiment der CIA USA 2012 2017-01-09 03:15 16:9 HDTV Merken In dieser Folge sichtet Don Wildman die Videoaufnahmen einer Kamera, die zufällig ein rätselhaftes Ereignis filmte. Außerdem untersucht er eine harmlos wirkende hölzerne Box, die eine mächtige Explosion in einer Eisenbahn auslöste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Don Wildman Originaltitel: Mysteries at the Museum