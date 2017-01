Niederlande 1 22:10 bis 23:30 Sonstiges Bank Giro Loterij Nieuwjaarsconcert NL 2017 Merken Ook dit jaar luidt de BankGiro Loterij traditioneel het nieuwe jaar in met een bijzonder Nieuwjaarsconcert. Ilse DeLange, OG3NE, Leona en André van Duin brengen pop- en klassieke muziek bij elkaar in een muzikaal eerbetoon aan de oude Hollandse meesters en de Franse beeldhouwer Rodin. Een avond vol cultuur en verrassingen, maar vooral een avond met prachtige muziek. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Bank Giro Loterij Nieuwjaarsconcert