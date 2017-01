MDR 22:00 bis 23:30 Komödie Mord an Bord D 2002 2017-01-09 12:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Kirchenchorsängerin Burkharda Meier bewirbt sich auf eine Anzeige, in der eine Gesangssolistin für einen Luxusliner gesucht wird. Beim Vorsingen fällt sie mit Pauken und Trompeten durch, doch dank einer Namensverwechslung erhält sie den begehrten Job. Mit einer gehörigen Portion Courage, einem Besuch beim Frisör und der Hilfe des charmanten Bordpianisten Hartwin schafft Burkharda den Durchbruch zur Profisängerin, die rasch das Herz der Passagiere erobert. Leider gibt es einige ausgesprochen unsympathische Männer an Bord, die ihr Doppelspiel durchschauen und sie zu erpressen versuchen. Gesungen hat sie bislang nur im Kirchenchor. Dennoch träumt die Lehrersgattin Burkharda Meier (Barbara Wussow) aus Brandenburg von einer Karriere als Sängerin. Ihr erstes Casting, bei dem eine Gesangssolistin für ein Luxus-Kreuzfahrtschiff gesucht wird, endet in einem Desaster. Burkharda hat jedoch Glück im Unglück, denn dank einer Namensverwechslung erhält sie überraschend den Job und geht - gegen den Willen ihres spießigen Gatten Rüdiger (Frank Röth) - als "Nancy Meyer" an Bord der MS Olympia Voyager. Ihr erster Auftritt auf dem Luxusliner erzeugt noch gewisse Irritationen unter den Musikern. Aber Burkharda kann Noten lesen, und dank der geduldigen Unterstützung des sensiblen Bordpianisten Hartwin (Stefan Jürgens) gelingt es ihr mit Charme und kleinen Tricks, die Herzen der Passagiere zu erobern. Hartwin verliebt sich in die aufblühende Sängerin, die aber hat vorerst nur Augen für den verwegenen künstlerischen Leiter Fred Hahn (Axel Pape). Burkhardas (Liebes-)Glück auf dieser traumhaften Kreuzfahrt wäre perfekt, doch ein Passagier, der die wahre Nancy Meyer kennt, droht ihr falsches Spiel aufzudecken. Es kommt zu einem Handgemenge: Mann über Bord. Das Problem wäre gelöst, versuchte nicht der Rentner Zopf (Carl Heinz Choynski), Burkharda mit einer selbst gedrehten Videoaufnahme der heiklen Szene zu erpressen. Auch Herr Zopf stirbt keines natürlichen Todes, und während sich an Bord die Anzahl der unsympathischen Männer stetig reduziert, kommt Burkharda ihrem eigentlichen Traumprinzen immer näher. Doch bis sie in den Armen des liebevollen Pianisten Hartwin landet, muss noch der zynische Aufreißer Fred Hahn den Gang über die Reling antreten. "Mord an Bord" ist ein turbulenter Liebesfilm mit einer ordentlichen Prise schwarzem Humor. Die unterhaltsame schwarze Komödie basiert auf dem gleichnamigen Roman der Bestsellerautorin Hera Lind, die in einer Gastrolle persönlich auftritt. In der Hauptrolle zieht die beliebte Film- und Fernsehdarstellerin Barbara Wussow alle Register ihres Könnens. Die in der Karibik sowie in Houston, Mexiko, Honduras, Belize und Berlin entstandene Komödie ist hervorragend besetzt mit Axel Pape, Stefan Jürgens und der beliebten Volksschauspielerin Edith Hancke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Wussow (Burkharda Meier) Axel Pape (Fred Hahn) Stefan Jürgens (Hartwin) Edith Hancke (Frau Edel) Klaus Sonnenschein (Herr Edel) Annekathrin Bürger (Frau Zopf) Carl Heinz Choynski (Herr Zopf) Originaltitel: Mord an Bord Regie: Edzard Onneken, Hera Lind Drehbuch: Andy Hoetzel, Ina Siefert Kamera: Benjamin Dernbrecher Musik: Maurus Ronner Altersempfehlung: ab 12