Goldstar TV 06:00 bis 09:00 Show MusikWecker Stereo 16:9 Merken Flotte Schlager und gute Laune für den neuen Tag. Bei diesem Schlagerfrühstück stehen neben vielen deutschen Hits auch internationale Titel auf dem Programm. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Helene Fischer, Jürgen Drews, Andrea Berg, Maxi Arland, Mitch Keller, Franziska Wiese, Peter Kraus, Middle Of The Road, Spider Murphy Gang, Vanessa Mai, G. G. Anderson, Melanie Payer, Christian Lais, Annemarie Eilfeld, Geschwister Hofmann, Patrick Lindner Originaltitel: MusikWecker