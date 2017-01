3sat 04:25 bis 05:55 Komödie Drei Männer im Schnee A 1955 Untertitel SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der exzentrische und gutmütige Geheimrat und Millionär Tobler will die Menschen studieren. So gibt er sich als armer Schlucker aus und wohnt für zehn Tage in einem Luxushotel in den Alpen. Den Aufenthalt hatte er unter dem falschen Namen Schulze bei einem Preisausschreiben seiner eigenen Firma, den weltbekannten Putzblank-Werken, gewonnen. Als Begleiter nimmt er seinen langjährigen Diener Johann mit, der einen reichen Reeder zu spielen hat. Toblers besorgte junge Tochter Hildegard bereitet das Hotel noch vor seiner Abfahrt heimlich auf den Besuch des verkleideten Millionärs und dessen Gewohnheiten vor, kommt jedoch nicht mehr dazu, den Namen zu nennen. Fälschlicherweise wird Dr. Fritz Hagedorn, ein arbeitsloser Werbefachmann, der in dem Preisausschreiben den ersten Preis gewonnen hat, für den reichen Mann gehalten und entsprechend verwöhnt. Tobler hingegen wird in eine kleine Dachkammer ohne Heizung gesteckt, vom Personal schikaniert und zu Gelegenheitsarbeiten herangezogen. Schon am ersten Tag schließt er Freundschaft mit Hagedorn, obwohl das entsetzte Personal jegliches Gespräch zwischen den beiden zu verhindern versucht. Hildegard ist von Johann über die Verwechslung und ihre Folgen informiert. Sie hält es zuhause nicht mehr aus und erscheint in Begleitung von Toblers Hausdame, Frau Kunkel, die sie als ihre Tante Julchen ausgibt, im Hotel, um nach ihrem Vater zu sehen. Fritz verliebt sich in Hildegard "Schulze" und die beiden schmieden heimlich Hochzeitspläne. Nach einigen Tagen wird Tobler auf Druck der übrigen Gäste aus dem Hotel geekelt und kehrt mit seiner Tochter, Johann und Frau Kunkel nach Berlin zurück. Die Abreise erfolgt so überstürzt, dass Hagedorn nicht mehr informiert werden kann. Zuvor klärt Hildegard aber noch rasch den Hoteldirektor über die Verwechslung auf, der daraufhin beinahe einen Nervenzusammenbruch erleidet. Der verzweifelte und nichtsahnende Hagedorn kehrt auch nach Berlin zurück und sucht vergeblich nach seiner Hildegard, von der er ja annehmen muss, dass sie Schulze heißt. Da werden er und seine Mutter von Tobler zu sich eingeladen; dieser gesteht seine wahre Identität, was jedoch die Freundschaft nicht beendet. Auch Hildegard gibt sich als Toblers Tochter zu erkennen. Im Laufe des folgenden Festessens wird Tobler telefonisch mitgeteilt, dass ihm das Grandhotel - er beabsichtigte es zu kaufen, um anschließend Portier und Direktor hinauszuwerfen - bereits gehört. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Dahlke (Geheimrat Schlüter) Claus Biederstaedt (Dr. Fritz Hagedorn) Günther Lüders (Johann Kesselhut) Margarete Haagen (Frau Kunkel, Hausdame) Nicole Heesters (Hilde Schlüter) Alma Seidler (Mutter Hagedorn) Eva-Maria Meineke (Frau Casparius) Originaltitel: Drei Männer im Schnee Regie: Kurt Hoffmann Drehbuch: Berthold Bürger Kamera: Richard Angst Musik: Alexander von Slatinay