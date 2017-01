3sat 21:45 bis 23:30 Drama Das finstere Tal A, D, I 2014 Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Willmann 2017-01-08 02:35 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein düsteres Geheimnis, ein entlegenes Hochtal und ein schweigsamer Fremder. Über einen versteckten Pfad, irgendwo hoch oben in den Alpen, erreicht ein einsamer Reiter ein kleines Dorf. Niemand weiß, woher der Fremde kommt, der sich Greider nennt. Die Söhne des Brenner-Bauern, der als Patriarch über Wohl und Wehe der Dorfbewohner entscheidet, hätten ihn wohl weggejagt, wenn Greider ihnen nicht eine Handvoll Goldmünzen gegeben hätte. Greider, der sich als Fotograf ausgibt, wird bei der Witwe Gader und ihrer jungen Tochter Luzi den Winter über untergebracht. Luzi, die kurz vor ihrer Heirat mit ihrem Lukas steht, ist voll Furcht ob des bevorstehenden Ereignisses. Denn eine Hochzeit ist in diesem Dorf mit einer furchtbaren Tradition verknüpft. Wer sich dem widersetzt, ist einer erbarmungslosen Abstrafung ausgesetzt. Nachdem der Schnee das Dorf eingeschlossen hat und kaum ein Sonnenstrahl mehr das Tal erreicht, kommt es zu einem tragischen Unfall, bei dem einer der Brenner-Söhne stirbt. Als der nächste Sohn auf mysteriöse Weise umkommt, wird klar, dass es sich wohl nicht um einen Zufall gehandelt hat: Die Brenner-Familie muss büßen Greider hat eine Rechnung aus längst vergessen geglaubten Zeiten zu begleichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Riley (Greider) Paula Beer (Luzi) Tobias Moretti (Hans Brenner) Clemens Schick (Luis Brenner) Helmuth Häusler (Hubert Brenner) Martin Leutgeb (Otto Brenner) Johannes Nikolussi (Rudolf Brenner) Originaltitel: Das finstere Tal Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch, Andreas Prochaska Kamera: Thomas W. Kiennast Musik: Matthias Weber Altersempfehlung: ab 12