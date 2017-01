3sat 20:15 bis 21:45 Drama Luis Trenker - Der schmale Grat der Wahrheit D, A 2015 2017-01-08 01:10 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Luis Trenker - Südtiroler Bergsteigerlegende, Schauspieler und Regisseur - reist im Sommer 1948 zu den Filmfestspielen nach Venedig. Im Gepäck hat er die angeblichen Tagebücher Eva Brauns. Diese soll Eva Braun ihm angeblich in den letzten Kriegstagen in Kitzbühel anvertraut haben. Er will sie dem amerikanischen Hollywood-Agenten Paul Kohner zur Verfilmung anbieten. Zeitgleich wird vor dem Münchner Landgericht die Echtheit dieser Tagebücher verhandelt. Die Regisseurin Leni Riefenstahl fühlt sich durch die darin enthaltene Andeutung, sie sei Hitlers Geliebte gewesen, verunglimpft und tritt als Nebenklägerin auf. Sie unterstellt ihrem Ex-Geliebten Luis Trenker, die Tagebücher aus Rache und Eifersucht gefälscht und in Umlauf gebracht zu haben, um sie als Mätresse des Führers zu diskreditieren. In Rückblenden wird die Geschichte zweier Opportunisten erzählt, die sich, besessen vom Willen nach künstlerischem Erfolg, instrumentalisieren ließen. Luis Trenker, zuerst gefördert von seinen Bewunderern Goebbels und Hitler, war mit Filmen wie "Der Rebell" und "Der verlorene Sohn" zum Star des deutschen Kinos avanciert. Aber die Abhängigkeiten, in die er sich begeben hatte, wurden für Trenker zu einem langsamen Abstieg, von dem er sich auch nach Kriegsende nie mehr ganz erholen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Luis Trenker) Brigitte Hobmeier (Leni Riefenstahl) Anatole Taubman (Paul Kohner) Arndt Schwering-Sohnrey (Joseph Goebbels) Barbara Romaner (Hilda von Bleichert) André Jung (Arnold Fanck) Felix Hellmann (Hans Schneeberger) Originaltitel: Luis Trenker - Der schmale Grat der Wahrheit Regie: Wolfgang Murnberger Drehbuch: Peter Probst Kamera: Peter von Haller Musik: Levan Basharuli, Gerd Baumann