Dokumentation Die Königshäuser Asiens Japan USA 2010

1. Staffel, Folge 1: Die japanische Kaiserfamilie ist die älteste Erbmonarchie der Welt - ihr Stammbaum begann 600 Jahre vor Christus. Die Dynastie nimmt eine zentrale Rolle in der Geschichte Japans ein, wird aber gerade in den letzten Jahren stark kritisiert. In der Zeit der Monarchie haben nur acht Frauen als Kaiserinnen geherrscht. Der Thron blieb stets eine Männerdomäne. Dieses Thema ist in den Vordergrund der Bevölkerung gerückt - sie ist empört über den altertümlichen Zustand in ihrer modernen Nation und ein Umdenken wird gefordert. Was bleibt jedoch erhalten, wenn beinahe jede Tradition als überholt gilt?

Originaltitel: Asia's Monarchies