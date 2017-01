Silverline 20:15 bis 22:15 Drama Crying Fist COR 2004 20 40 60 80 100 Merken Einst gewann Kang die Silbermedaille im Boxen bei den Asia Games. Jetzt verdient er seine Reiskuchen, in dem er sich in der Fußgängerzone für ein paar Dollar als menschlicher Sandsack vermöbeln lässt, und ist der Ex-Frau und dem kleinen Sohn nur noch peinlich. Punk Yu dagegen landete wegen Schlägereien und Raub im Knast. Nun sieht er wie Kang seine letzte Chance im bevorstehenden Boxwettbewerb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Min-sik Choi (Gang Tae-shik) Seung-bum Ryoo (Yoo Sang-hwan) Kil-Kang Ahn (Head warden) Hie-bong Byeon (Sang-hwan's coach) Originaltitel: Jumeogi unda Regie: Seung-wan Ryoo Drehbuch: Cheol-Hong Jeon, Seung-wan Ryoo Altersempfehlung: ab 16