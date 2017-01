Zee.One 22:35 bis 01:15 Musikfilm Ram & Leela IND 2013 20 40 60 80 100 Merken Seit 500 Jahren herrscht Krieg zwischen den Rajadis und Saneras. Nach langer Abwesenheit kehrt Ram, Sohn des Clanoberhaupts der Rajadi, in sein Heimatdorf Ranjaar zurück. Seinen Frust über die ständigen Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Familien ertränkt Ram in Alkohol, Affären und Partys. Da lernt der gelangweilte Spross auf einem Fest im Hause der Saneras die feurige Leela kennen. Doch Leelas Mutter ist Dhankor Baa, das Oberhaupt des Sanera-Clans. Trotzdem ist es um Ram geschehen. Auch Leela kann sich dem rauen Charme ihres Feindes nicht entziehen. Als ein Streit eskaliert und auf beiden Seiten zu Todesfällen führt, zerbricht der wacklige Frieden im Dorf plötzlich. Ram und Leela bleibt nur die Flucht, soll ihre junge Liebe eine Chance haben. Doch es erweist sich als nicht so einfach, dem Schicksal zu entkommen. Einer tieftragischen Liebesgeschichte widmet sich Ausnahme-Regisseur und Produzent Sanjay Leela Bhansali in dieser modernen, farbgewaltigen Adaption von Shakespeares "Romeo und Julia". Seine Hauptdarsteller Ranveer Singh und Deepika Padukone lernten sich am Set nicht nur kennen, sondern auch lieben. Die explosive Chemie, die das Paar auf die Leinwand bringt, führte dazu, dass Bhansali die beiden auch in seinem Nachfolgewerk "Bajirao Mastani" besetzte. Für ihre Darstellung der Leela gewann Deepika Padukone Indiens wichtigsten Filmpreis, den Filmfare-Award, als beste Schauspielerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Deepika Padukone (Leela) Ranveer Singh (Ram) Supriya Pathak (Dhankor) Sharad Kelkar (Kanji Bhai) Richa Chadda (Raseela) Abhimanyu Singh (Meghji Bhai) Barkha Bisht (Kesar) Originaltitel: Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela Regie: Sanjay Leela Bhansali Drehbuch: Siddharth-Garima Kamera: Ravi Varman Musik: Hemu Gadhvi Altersempfehlung: ab 12