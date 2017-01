BR Fernsehen 22:00 bis 22:50 Serien Monaco Franze - Der ewige Stenz Macht's nur so weiter D 1983 Untertitel Merken Die weltweite, bundesweite, familiäre und persönliche Lage ist, wie überall, auch bei den Münchinger-Soettingens schlecht. Ja, auch dort kann man von einer Krise sprechen. Umso mehr freut sich Annette, dass ihr Mann, der Frührentner Franze, ein englisches Dolmetscherdiplom erlangen will, auf das man, wenn die Zeiten noch schlechter werden, jederzeit zurückgreifen kann. Doch ein Blick in die Englischklasse zeigt, warum der hoffnungslos unbegabte Monaco plötzlich Sprachstudien treibt: In der Klasse gibt es viele, schöne, junge, begabte Mädchen. Doch der sprachuntüchtige Franze kennt die Menschen und weiß, wie er die Englischlehrerin Müller-Atchinson behandeln muss, um trotz bodenloser Ignoranz das Diplom zu bekommen. Der Monaco Franze ist ein Münchner Kriminalkommissar. Er liebt seine Stadt, er liebt seine Frau Annette, die aus viel besseren Kreisen stammt als er und Annette liebt ihren Franze. Der Franze liebt das Abenteuer. Und dabei muss Annette ihn gewähren lassen, denn der "Monaco" ist, obwohl reifer geworden, ein Stenz, und den kann man nicht an die Leine legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Fischer (Franz "Monaco Franze" Münchinger) Ruth-Maria Kubitschek (Annette von Soettingen) Erni Singerl (Irmgard) Karl Obermayr (Manni Kopfeck) Christine Kaufmann (Olga Behrens) Ulli Philipp (Brigitte Mueller-Atchinson) Gabi Treiss (Mausi Müller) Originaltitel: Monaco Franze - Der ewige Stenz Regie: Helmut Dietl Drehbuch: Helmut Dietl, Patrick Süskind Kamera: Michael Gast Musik: Dario Farina, Gianpiero Reverberi