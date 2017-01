Das Erste 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Land in dieser Zeit D 2016 2017-01-08 21:45 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Merken Harte Zeiten: Die Hauptkommissare Anna Janneke und Paul Brix werden zu einem Brand mit Todesfolge gerufen. Die Auszubildende Melanie Elvering starb in den Flammen. Ihre Kollegin Vera bezichtigt einen afrikanischen Drogendealer der Tat. Janneke wird bald auf Veras Mitbewohnerin Juliane aufmerksam. Die selbstbewusste Frau verhindert gezielt jegliche Befragung Veras und blockiert die Morduntersuchung. - "Land in dieser Zeit" ist der fünfte Tatort mit dem Frankfurter Ermittlerteam Margarita Broich als Anna Janneke und Wolfram Koch als Paul Brix. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Margarita Broich (Anna Janneke) Wolfram Koch (Paul Brix) Jasna Fritzi Bauer (Vera Rüttger) Odine Johne (Margaux Brettner) Anna Brüggemann (Juliane Kronfels) Birge Schade (Rosi Grüneklee) Bruno Cathomas (Fosco Cariddi) Originaltitel: Tatort Regie: Markus Imboden Drehbuch: Khyana el Bitar, Dörte Franke, Stephan Brüggenthies Kamera: Martin Langer Musik: Jacki Engelken Altersempfehlung: ab 12