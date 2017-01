Das Erste 15:00 bis 16:30 Familienfilm Das Traumhotel - Marokko D, A 2014 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Markus Winter (Christian Kohlund) von einer anstrengenden Reise zurückkehrt, wartet seine Tante Dorothea von Siethoff (Ruth Maria Kubitschek) mit einer Hiobsbotschaft: Der Siethoff-Hotelgruppe droht eine feindliche Übernahme. Zwar gelingt es Markus, die Hauptaktionäre auf seine Seite zu ziehen - doch zum Feiern bleibt keine Zeit: Markus erleidet einen Schwächeanfall. Der Arzt stellt den gestressten Manager vor die Wahl: Entweder er gönnt sich eine längere Auszeit, oder er wird bald ernste Gesundheitsprobleme bekommen. Also fliegt Winter nach Marrakesch, um als Gast im eigenen Luxushotel einmal richtig auszuspannen. Seine Tochter Leonie (Anna Hausburg) arbeitet dort als stellvertretende Direktorin und hat bereits die schönste Suite für ihren Papa reserviert. Allerdings weiß Markus nicht, dass auch seine Exfrau, Leonies Mutter Gabrielle (Fanny Stavjanik), im Hotel zu Gast ist. Seit der schwierigen Trennung haben die beiden sich nicht mehr gesehen, und Leonie fürchtet, dass bei einer Begegnung alte Konflikte aufbrechen könnten. Zugleich hat die junge Frau mit eigenen Beziehungssorgen zu kämpfen: Immer häufiger kommt es mit ihrem Freund Ahmed (Ismail Zagros) zu Spannungen. Schließlich zieht der gekränkte Ahmed aus, nicht ahnend, welchen Grund Leonies plötzliche Launenhaftigkeit wirklich hat. Unterdessen braut sich über dem Hotel ein dramatisches Unheil zusammen: Die Direktorin Jamila (Proschat Madani) erfährt, dass das Grundstück, auf dem die Anlage steht, angeblich nicht rechtmäßig erworben wurde. Doch ein neuer Vertrag und eine Nachzahlung in Millionenhöhe würde die Siethoff-Gruppe ruinieren. Dorothea reist umgehend nach Marokko um das Schlimmste abzuwenden. Der gesundheitlich angeschlagene Markus soll nichts von dem Problem erfahren. Bald aber zeigt sich, dass nur sein Geschick und sein untrüglicher Spürsinn die existentielle Bedrohung abwenden können. Zum 20. Mal entführt Das Erste die Zuschauer an bezaubernde exotische Orte und in ein traumhaftes Luxushotel. Anlässlich dieses Jubiläums konzentriert sich die Geschichte ganz auf die Siethoff-Familie: Den Hotelmagnaten Markus Winter, seine Tochter Leonie und Tante Dorothea, die nach Jahren erstmals wieder persönlich in Erscheinung tritt und erneut von Ruth Maria Kubitschek verkörpert wird. Zugleich erfährt der Zuschauer etwas mehr über Markus Winters bewegte Vergangenheit, als seine Exfrau auftaucht. Die Dreharbeiten zur 20. Folge der beliebten Filmreine fanden an Originalschauplätzen in Marokko statt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Ruth Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Fanny Stavjanik (Gabrielle Winter) Anna Hausburg (Leonie Winter) Proschat Madani (Jamila) Ismail Zagros (Ahmed) Nadia Benzakour (Rezeptionistin) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Sigi Rothemund Drehbuch: Sigi Rothemund Kamera: Dragan Rogulj Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6