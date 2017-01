Das Erste 06:20 bis 06:45 Kinderserie Rennschwein Rudi Rüssel Folge: 14 Renn, Rudi, renn! D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Live TV Merken Fritz und Ayla haben ein Riesenproblem: Bauer Stücken behauptet, Rudi sei damals von seinem Hof weggelaufen und gehöre deshalb ihm. Als er Fritz und Ayla das flotte Ferkel wegnehmen will, verteidigen sie Rudi mit allen Kräften. Aber nicht nur Stückens Anwalt bestätigt: Rudi gehört rechtmäßig dem Bauern. Die einzige Möglichkeit, Rudi zu retten, sieht Fritz in einer waghalsigen Wette. Rudi soll ein Rennen gegen das schnellste Schwein von Bauer Stücken laufen. Gewinnt er, darf er bei Fritz bleiben. Anderenfalls müssen Fritz und Ayla Rudi zurückgeben. Die Kinder hoffen auf Rudis Schnelligkeit, doch Bauer Stücken erweist sich als unfairer Gegner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lindow (Daniel Fröhlich) Ilknur Boyraz (Dr. Semra Koray) Finn-Lennard Eisenstein (Fritz Fröhlich) Aylin Sengül (Ayla Koray) Imge Ünlü (Melinda Koray) Peter Franke (Opa Oskar) Regine Vergeen (Oma Betty) Originaltitel: Rennschwein Rudi Rüssel Regie: Rolf Wellingerhof, Wolfgang Groos Drehbuch: David Ungureit, Gabriele Kob, Manfred Kosmann Kamera: Chris Rowe, Harald Cremer Musik: Helmut Zerlett, Christoph Zirngibl