Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Entdecke! Die Formel für ewiges Leben GB, USA 2011 Stereo 16:9 Wir schreiben das Jahr 2967. Adam Savage, bekannt aus der Serie "Die Mythbusters" , hat gerade seinen Tausendsten Geburtstag gefeiert. Ein rauschendes Fest - aber wie ist das möglich? Ganz einfach: Dank der Wissenschaft von morgen! Medizinische Mini-Roboter, Ganzkörper-Transplantation, magnetische Zell-Erneuerung, kybernetische Hightech-Gliedmaßen oder eine Art Bio-Printer, der mit Hilfe von Stammzellen Ersatz-Organe erschafft: In dieser Folge von "Entdecke!" nimmt Adam Savage den Zuschauer mit auf eine skurrile Reise in die Zukunft der Medizin. Kann die Wissenschaft von morgen den menschlichen Alterungsprozess tatsächlich aufhalten und das ewige Leben einläuten? Originaltitel: Curiosity