Fußball: DFB-Pokal FC Bayern München - Borussia Dortmund, Finale 2016 in Berlin. Wer krönt sich bei der Neuauflage von 2014 zum König von Berlin? Feiert der FC Bayern seinen 18. Pokaltriumph? Oder macht die Dortmunder Borussia das Double der Münchner zunichte und holt zum vierten Mal den Pott in den Pott? Vor zwei Jahren schossen Arjen Robben und Thomas Müller die Münchner mit 2:0 n.V. ins Glück. 2012 eroberten die Borussen mit 5:2 gegen den FCB ihr erstes Double der Klubgeschichte. 2008 hatte der BVB mit 1:2 n.V. das Nachsehen. "Das ist ein Fifty-Fifty-Spiel", findet Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, "wir werden ein gutes Spiel brauchen, um am Ende des Tages das Double zu erreichen."