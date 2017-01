Classica 23:25 bis 01:15 Oper Strauss, Elektra S 2014 Stereo 16:9 Merken Richard Strauss (1864-1949): "Elektra". Musikalische Leitung: Rumon Gamba - Inszenierung: Carlus Padrissa/La Fura dels Baus. Mit Ingela Brimberg (Elektra), Susanna Levonen (Chrysothemis), Ingrid Tobiasson (Klytämnestra), Thomas Lander (Orest), Magnus Kyhle (Aegisth). Die nordschwedische Stadt Umeå war 2014 Kulturhauptstadt Europas. Aus diesem Anlaß zeigte die dortige Norrlandsoperan diese vielbeachtete "Elektra" unter freiem Himmel in der einzigartigen Bilderwelt der katalanischen Theatertruppe "La Fura dels Baus". Keine andere Opernpartitur von Strauss verlangt nach solch gigantischem Kraftaufwand an Stimmen und Instrumenten wie "Elektra". In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ingela Brimberg (Elektra) Susanna Levonen (Chrysothemis) Ingrid Tobiasson (Klytämnestra) Thomas Lander (Orest) Magnus Kyhle (Aegisth) Originaltitel: Strauss: Elektra Musik: Richard Strauss Altersempfehlung: ab 12