Classica 20:15 bis 20:45 Musik Mozart, Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488 A, D 1976 Stereo 16:9 Merken Maurizio Pollini und die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Karl Böhm spielen das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 23 A-Dur KV 488 von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Aufgenommen im April 1976 im Wiener Musikvereinssaal. Pollini, geboren am 5. Januar 1942 in Mailand, zählt zu den besten Pianisten unserer Zeit. Als "ernster Mensch, der die Bequemlichkeit scheut" (Pollini über sich selbst) arbeitet er wie besessen an seiner faszinierenden Perfektion. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maurizio Pollini Originaltitel: Mozart, Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488 Kamera: Robert Hofer Musik: Wolfgang Amadeus Mozart