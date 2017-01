RTL Crime 20:15 bis 21:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Allan Legere: Das Monster von Miramichi GB 2015 Stereo 16:9 Merken 9. Staffel, Folge 5: Im Jahr 1989 bricht der skrupellose Allan Legere in seiner kanadischen Heimatstadt Miramichi in ein Haus ein, wo er die vier Bewohner ermordet. Zu dieser Zeit befindet sich der wegen dreifachen Mordes verurteilte Legere bereits Monate auf der Flucht und harrt nachts in den umliegenden Wäldern aus - er war während eines Krankenhausbesuchs zuvor aus dem Gefängnis ausgebrochen und versetzt seine alte Heimatstadt nun mit grausamen Morden und Brandstiftungen lange Zeit in Angst und Schrecken. Bis er 1991 endlich gefasst wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16