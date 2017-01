Sky 1 20:15 bis 20:55 Mysteryserie Supernatural Rotes Fleisch USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles)verfolgen einen Werwolf-Fall in Idaho. Einige Menschen sind bereits gestorben, zwei Wanderer werden vermisst. Nach einem Tipp der Barkeeperin Rose (Suki Kaiser) unternehmen die Geisterjäger einen gefährlichen Ausflug zu einer Hütte im Nationalpark. - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Toby Levins (Ben) Lisa Berry (Billie) Erin Way (Michelle) Blair Penner (Corbin) Eileen Pedde (Dr. Kessler) Originaltitel: Supernatural Regie: Nina Lopez-Corrado Drehbuch: Robert Berens, Andrew Dabb Kamera: Serge Ladouceur Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12