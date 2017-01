Percy Jackson (Logan Lerman) ist ein ganz normaler Schüler mit den üblichen Problemchen. Das dachte er zumindest immer. Bis er erfährt, dass er in Wahrheit der Sohn des Meeresgottes Poseidon (Kevin McKidd) ist. Und mehr noch: Er wird verdächtigt, den Herrscherblitz des Zeus (Sean Bean) gestohlen zu haben. Um den wahren Schuldigen zu finden, reist Percy quer durch die USA bis in die Unterwelt. - Effektgeladene Verfilmung des Jugendbuch-Hits, von "Harry Potter"-Regisseur Chris Columbus. In Google-Kalender eintragen