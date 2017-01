Heimatkanal 05:45 bis 06:35 Familienserie Weißblaue Wintergeschichten Bruderherzen / Die Härte des Gesetztes D 1997 Stereo Merken Bruderherzen Die Brüder Stefan, Mitte 30, und Toni, Mitte 20, sind so unterschiedlich wie zwei nicht sein können. Die beiden führen eine kleine Skihütte. Seit dem Tod der Eltern kümmert sich Stefan ums Geschäft, während Toni jede freie Minute dazu nutzt, seinen Charme in wechselnden Flirts zu erproben. Da zieht sich Stefan durch einen dummen Unfall eine üble Beinverletzung zu, die ihn mit Gips ans Bett bindet. Toni, an Einfällen nie verlegen, engagiert sofort eine hübsche Studentin als Aushilfe: Katharina. Katharina bringt den Streit zwischen den beiden nun endgültig zum Höhepunkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Peter Weissflog