Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - 1899 Hoffenheim, 12. Spieltag Sechs sieglose Spiele in Serie, nur zwölf Punkte nach elf Partien und dazu noch eine völlig unnötige 1:2-Derbyniederlage gegen den 1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach macht gerade "eine schwierige Phase" durch, wie Tony Jantschke es nennt. Beim 1:2 gegen den FC sei mal wieder alles zusammengekommen, mit einem "absoluten Sonntagsschuss" der Kölner in der Nachspielzeit als negativem Höhepunkt. Das eigentliche Problem allerdings sei, meint Jantschke, dass die Borussia "vorne zu viele Chancen" brauche, "und hinten reicht eine Chance, um ein Gegentor zu bekommen". VfL-Manager Max Eberl jedenfalls warnt: "Wenn wir nicht langsam anfangen zu punkten, wird's ge