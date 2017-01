Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - Bayer Leverkusen, bwin Topspiel der Woche, 1. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Für Heribert Bruchhagen ist das Duell Borussia gegen Bayer "gleich ein vorentscheidendes Spiel". Der neue Sky Experte geht vor seinem ersten Einsatz am Expertentisch davon aus, dass beide Teams erneut "Konkurrenten um Platz drei und vier" sind - und "gegen direkte Konkurrenten sind es immer Sechs-Punkte-Spiele". Vor allem Bayer traut so mancher Experte sogar noch mehr als Rang drei zu. Die Leverkusener selbst sind ebenfalls sehr selbstbewusst. Neuzugang Kevin Volland erklärt, er habe noch nie in einem besseren Team gespielt - mit Ausnahme der Nationalmannschaft. Und Verteidiger Jonathan Tah sagt: "Wir wollen jetzt was holen, wir sind heiß." Moderation: Sebastian Hellma In Google-Kalender eintragen Bildergalerie