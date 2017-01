ARTE 06:05 bis 07:35 Show Cirque du Soleil: Toruk - Der erste Flug CDN 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der kanadische Cirque du Soleil ist eines der bekanntesten Unterhaltungsunternehmen der Welt, dessen Schwerpunkt vor allem auf Artistik und Theaterkunst liegt. Seit über 40 Jahren begeistert der Zirkus das Publikum mit seinen Aufführungen und gehört zu den erfolgreichsten seiner Art. Mit "Toruk Der erste Flug", einer Show inspiriert von James Camerons 3D-Film "Avatar", ist ihnen ein weiteres Meisterwerk gelungen. Bereits 2012 wirkte Cameron an dem Film "Cirque du Soleil: Traumwelten" mit, woraus die Zusammenarbeit an "Toruk" entstand. Der Regisseur gehört zu den wichtigsten Größen im amerikanischen Filmgeschäft und zeigte sich schon für Blockbuster wie "Titanic" und "Terminator" verantwortlich. Der Cirque du Soleil entwickelte mit "Toruk" eine atemberaubende Geschichte, die tausende Jahre vor "Avatar" spielt. Mit einer einzigartigen Projektionstechnik und halsbrecherischen Akrobatikeinlagen ist eine Show entstanden, die das Publikum mitreißt und in eine andere Welt entführt. "Toruk" wird auf ARTE an den Weihnachtsfeiertagen jetzt erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cirque du Soleil: Toruk Regie: Michel Lemieux