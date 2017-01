13th Street 06:00 bis 07:40 Thriller Mindscape E, USA, GB, F 2013 Nach einer Vorlage von Guy Holmes, Martha Holmes Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Parapsychologe John Washington (Max Strong), dessen Dienste gern von der Polizei in Anspruch genommen werden, besitzt die Fähigkeit, die Gedanken und Erinnerungen anderer Menschen zu lesen. So ist auch der schweigsamste Täter für ihn wie ein offenes Buch. Andererseits kann John den Opfern von Verbrechen dabei helfen, sich besser zu erinnern. Mit der 16-jährigen Anna (Taissa Famiga) bekommt er eine schwere Aufgabe: Er soll herausfinden, ob das Mädchen eine Soziopathin ist oder ob sie ein schweres Trauma erlebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Strong (John) Taissa Farmiga (Anna) Saskia Reeves (Michelle Greene) Richard Dillane (Robert Greene) Indira Varma (Judith) Brian Cox (Sebastian) Alberto Ammann (Tom Ortega) Originaltitel: Mindscape Regie: Jorge Dorado Drehbuch: Guy Holmes Kamera: Óscar Faura Musik: Lucas Vidal