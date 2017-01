FOX 22:25 bis 23:15 Serien Ray Donovan Knockout in der Sechsten USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ray Donovan, der aus eher einfachen Verhältnissen stammt, arbeitet als ?Problemlöser? in einer Kanzlei in Hollywood. Er hat die Aufgabe, die großen und kleinen Probleme der Reichen und Schönen diskret zu lösen. Sein eigenes Leben gerät außer Kontrolle, als sein Vater Mickey fünf Jahre zu früh aus dem Gefängnis kommt und sich an Ray rächen will, den er für seine Verhaftung verantwortlich macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Ray Donovan) Paula Malcomson (Abby Donovan) Eddie Marsan (Terry Donovan) Dash Mihok (Bunchy Donovan) Steven Bauer (Avi) Katherine Moennig (Lena) Pooch Hall (Daryll) Originaltitel: Ray Donovan Regie: John Dahl Drehbuch: Sean Conway, Chad Feehan, David Sonnenborn Musik: Marcelo Zarvos