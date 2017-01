Kinowelt 22:20 bis 00:20 Drama Der Geschmack von Rost und Knochen F, B 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Alles beginnt im Norden von Frankreich. Plötzlich findet sich Ali mit einem fünf Jahre alten Kind in seiner Obhut wieder. Sam ist sein Sohn, doch er kennt ihn kaum. Mittellos und ohne Freunde sucht Ali Zuflucht bei seiner Schwester Anna an der Côte d'Azur. Sie bringt die beiden in ihrer Garage unter und nimmt das Kind unter ihre Fittiche, während Ali für eine Sicherheitsfirma arbeitet. Bei einer Schlägerei in einem Nachtclub trifft Ali das erste Mal auf Stéphanie, die im Marineland Killerwale trainiert. Als eine ihrer Shows in einer Tragödie endet, bringt sie ein nächtlicher Anruf erneut zusammen. Als Ali sie wieder sieht, hat die vorher selbstbewusste Frau alle Illusionen verloren. Ali beginnt ihr einfach zu helfen, ohne Mitgefühl oder Mitleid. Und beide finden dadurch zurück ins Leben. "Selten wurde im Kino mit so brutaler Schönheit gezeigt, wie zwei Menschen das Lieben lernen." (Quelle: Zeit Online) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Cotillard (Stéphanie) Matthias Schoenaerts (Alain van Versch) Armand Verdure (Sam) Céline Sallette (Louise) Corinne Masiero (Anna) Bouli Lanners (Martial) Jean-Michel Correia (Richard) Originaltitel: De rouille et d'os Regie: Jacques Audiard Drehbuch: Thomas Bidegain, Jacques Audiard, Craig Davidson Kamera: Stéphane Fontaine Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12