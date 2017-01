AXN 06:00 bis 06:45 Dokusoap Survivor - Redemption Island Too Close For Comfort GB 2011 16:9 Merken Survivor geht mit der 22. Staffel in die nächste Runde. Neben den Champions der vorigen Staffel, Russell Hantz und Gewinner Rob Mariano stellen sich 16 weitere Kandidaten in Nicaragua dem größten Abenteuer ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Survivor Altersempfehlung: ab 12