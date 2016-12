KI.KA 16:50 bis 17:35 Trickserie Geronimo Stilton Der große Schlaf / Piraten an Bord I, CDN 2009-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der große Schlaf: Geronimo will pünktlich zur örtlichen Buchmesse in Mausilia sein neues Buch, eine Autobiographie, vorstellen. Diese findet bereits in fünf Tagen statt. Dumm nur, dass Geronimo noch keinen einzigen Satz zustande gebracht hat. In einem Akt der Kraftanstrengung gelingt es dem bekannten Mäuse-Reporter, gerade noch rechtzeitig ein Manuskript fertigzustellen und unter der Mithilfe seiner Verwandten in Druck zu geben. Doch als die Buchmesse beginnt, ist Geronimo so müde, dass er in Tiefschlaf fällt und die Promotion-Termine nicht wahrnehmen kann. Effeff hat die wahnwitzige Idee, den schlafenden Geronimo zu bewegen und seine Stimme per Computerprogramm nachzuahmen. Als dann auch noch das Manuskript des berühmten Schauspielers Matthew Molke gestohlen wird, ist das Chaos komplett. Piraten an Bord: Eine gewisse Maussandra Meerblau erzählt Thea, Ben und Effeff, dass Geronimo bei einer Forschungsexpedition auf See in Not geraten sei. Die drei machen sich zusammen mit Maussandra im Flugschiff Megamaus sofort auf den Weg. Dort angekommen stellt sich aber heraus, dass Maussandra die Komplizin eines Piraten ist, der Geronimo entführt hat. Ihr Plan ist, die Megamaus in die Finger zu bekommen, um damit einen Piratenschatz aus einem uralten Schiffswrack zu bergen. Maussandra setzt Thea und Ben in einem Schlauchboot auf hoher See aus, aber sie hat die Rechnung ohne Effeff gemacht, der in der Kajüte einen Käse-Kater ausschläft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Geronimo Stilton Regie: Guy Vasilovich Musik: R. Le Pennec, Valmont

