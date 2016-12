Phoenix 16:45 bis 17:30 Magazin auslandsjournal spezial Die Wutpolitiker - Europa und die Populisten D 2016 Live TV Merken Erst das Brexit-Votum, dann der Wahlsieg Donald Trumps zwei Paukenschläge, die den demokratischen Westen gehörig erschüttert haben. Plötzlich scheinen in der Politik nicht mehr Argumente und Fakten gefragt, sondern Vereinfachungen, Verzerrungen, auch glatte Lügen. Das ZDF-"auslandsjournal" widmet sich in einer 45-minütigen "spezial"-Ausgabe dem Erstarken populistischer Kräfte in Europa. Der Blick richtet sich dabei besonders auf zwei anstehende Wahlen in deutschen Nachbarstaaten: In den Niederlanden will im kommenden März Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner "Partei für die Freiheit" triumphieren, und bei der französischen Präsidentschaftswahl im Mai rechnet sich Marine Le Pen vom französischen Front National gute Chancen aus. In Warschau sind die Populisten der PiS-Partei bereits an die Macht gelangt. Moderatorin Antje Pieper bereist die Länder, in denen die Rechtspopulisten das politische Geschehen beeinflussen - oder bereits bestimmen. Sie trifft die "Wutpolitiker" und vor allem deren Wähler: Was erhoffen sich die Menschen vom französischen Front National, von der FPÖ oder von Geert Wilders' "Partei für die Freiheit"? Antje Pieper interviewt Marine Le Pen und deren Anhänger im Elsass, hört sich die Sorgen der polnischen Landbevölkerung und der PiS-Kritiker in der Großstadt an. Und sie erlebt die politische Stimmung nach Bundespräsidentenwahl in Wien und geht auf Spurensuche in Rotterdam. In Google-Kalender eintragen Moderation: Antje Pieper Gäste: Gäste: Marine Le Pen (Vorsitzende des Front National) Originaltitel: auslandsjournal spezial

