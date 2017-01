ORF 2 09:55 bis 10:40 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 70 Erinnerungen A 2001 Stereo Untertitel Merken Nach Wenzels Tod setzt Fanny alles daran, um das Hotel in der Familie zu halten. Doch nicht nur Susanne Neumann hält nichts davon, dass eine Anwältin ein Hotel leitet - auch die Bankdirektorin Erika Breinwald will es wegen des finanziellen Risikos in geschulten Händen wissen. Sie konnte den deutschen Konzern "Historische Hotels" dafür interessieren, deren Vertreter ein gewisser Felix Hofstätter ist. Erika Breinwald nimmt ihren Besuch in Gmunden aber auch zum Anlass, ihre Jugendliebe Florian zu besuchen, und das Wiedersehen lässt ein wenig ihrer karrierebedingten Härte schwinden. Buch: Agnes Pluch In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Fortell (Felix Hofstätter) Nicole R. Beutler (Fanny) Heinz Trixner (Vinzenz) Rupert Apfl-Nussbaumer (Franzl) Barbara Wussow (Susanne Neumann) Marianne Nentwich (Dr. Eva Tillmann) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Karl Kases Drehbuch: Agnes Pluch Kamera: David Sanderson Musik: Gerd Schuller

